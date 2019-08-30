Рынок недвижимости Петербурга: цены и спрос растут ежегодно

На рынке риэлторских услуг Петербурга, как и у застройщиков, происходит передел. Сейчас каждая вторая компания работает на уровне рентабельности, а средний чек на услуги агентств недвижимости в Петербурге снижается, считают участники рынка. Ожидается введение новых стандартов профессиональной деятельности, и на рынке останутся образованные и сертифицированные риэлторы.

Основные риски на рынке сегодня – это отсутствие законодательного регулирования отрасли, снижение цен на услуги, агрессивный выход на рынок IT-ресурсов и т.д.

Об этом говорили на бизнес-завтраке «Конкурентоспособность риэлтора: ресурсы, риски, стратегии», который прошел в рамках XII конкурса «Доверие потребителя по теме «Конкурентоспособность риэлтора: ресурсы, риски, стратегии».

Мероприятие проходило при участии Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Санкт-Петербургской Палаты Недвижимости.

По мнению Валерия Виноградова, вице-президента РГР, вице-президента АРСПб и ЛО, президент ГК «АВЕНТИН» бюджетная поддержка не сможет вывести в фазу роста рынок недвижимости. «Ни государство, ни граждане не смогут пока оправиться от кризиса 2014-2015 годов. И такая стагнация, по мнению аналитиков, продлиться до 2022 года», – сказал Валерий Виноградов. При этом цены на недвижимость в среднем в Петербурге растут ежегодно на 10-12% с сохранением темпов роста строительства благодаря притоку клиентов из регионов.

По словам Анастасии Иващенко, управляющая строительными проектами, холдинг AAG, строительные компании заинтересованы в риэлторах, так как с ними работать выгоднее, чем иметь свои отделы продаж. Однако, одновременно с этим в ближайшее время участник рынка недвижимости будут и дальше развивать автоматизацию бизнес-процессов, тем более, что покупатель сейчас все активнее польтзуется интернет-сервисами при решении своих задач в сфере недвижимости.

Екатерина Романенко, председатель правления СПН, член попечительского совета и почетный член АРСП, президент ГК «Экотон» считает, что сейчас покупатели и продавцы квартир находятся в поле «информационной переизбыточности». Самостоятельно изучая информацию в интернете, они собирают огромные объемы информации, но именно это порой и мешает принять правильное решение.

Ольга Карпова, вице-президент СПб Палаты Недвижимости, директор АН «Вариант» дополняет, что сейчас бизнес уходит в дистанционные сделки, оперативность, технологичность. «Но будущее за теми профессионалами, которые исповедуют при этом индивидуальный подход к клиентам, выстраивают с ними доверительные отношения». – считает Ольга Карпова.

Андрей Добрый, вице-президент АРСПб и ЛО, руководитель портала Restate.ru, заметил, что видоизменения в профессии риэлтора сегодня происходят по нескольким причинам. Первая – высокая доходность бизнеса, которая привлекает в отрасль большое количество людей. Вторая – его вариативность, позволяющая агентству как существовать в формате классического агентства, так и пробовать себя в качестве суперсовременного супермаркета с онлайн-оплатами. Третья – низкий уровень профессионализма, что, например, показали результаты проведенного силами Restate.ru исследования «тайный покупатель» по оценке телефонных продаж агентств в рамках конкурса «Доверие потребителя». И четвертая – необходимость закрытой межагентсткой базы с наличием эксклюзивной информации по объектам от аттестованных специалистов.