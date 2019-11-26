Audi и такси столкнулись на Воздухоплавательной и образовали крупную пробку

Audi и такси столкнулись на Воздухоплавательной и образовали крупную пробку
На участке образовалась пробка. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга Audi и такси. Машины затруднили движение транспорта на участке.

Авария случилась сегодня днем, 26 ноября. По словам свидетелей, Audi и такси Volkswagen Polo не поделили дорогу на Воздухоплавательной улице в сторону Витебского проспекта.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины получили незначительные повреждения, однако пробку образователи крупную. Автомобилисты жалуются, что машины стоят, начиная от Лиговского проспекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северную столицу приходит настоящая зима. Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей в последнюю неделю осени.

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