Audi и такси столкнулись на Воздухоплавательной и образовали крупную пробку

В Московском районе Петербурга Audi и такси. Машины затруднили движение транспорта на участке.

Авария случилась сегодня днем, 26 ноября. По словам свидетелей, Audi и такси Volkswagen Polo не поделили дорогу на Воздухоплавательной улице в сторону Витебского проспекта.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины получили незначительные повреждения, однако пробку образователи крупную. Автомобилисты жалуются, что машины стоят, начиная от Лиговского проспекта.

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