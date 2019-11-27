КАД стоит в огромной пробке из-за массового ДТП

Авария с участием 10-15 автомобилей произошла на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом. Транспортный коллапс также наблюдается в районе съезда в Мурино.

Как сообщили автомобилисты в петербургской группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», на внутреннем кольце в ДТП попали около 10-15 машин. Массовая авария произошла напротив «Юлмарта». Причиной всему — гололедица на дорогах, о которой ранее предупреждал МЧС.

«Сегодня День Дарвина гарантирован — дороги ледяные», — прокомментировал публикацию пользователь Сети.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 08:30 утра, длина пробки на внутреннем кольце КАД на севере города составляет более четырех километров. Сильнее всего движение затруднено в районе развязки в Мурино, а также в Буграх.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Audi и такси столкнулись на Воздухоплавательной и образовали крупную пробку.