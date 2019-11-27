Стал известен идеальный кандидат от России для «Евровидения»

Музыкант Владимир Пресняков-старший хочет, чтобы в конкурсе принял участие Александр Панайотов.

Своим мнением артист поделился в преддверии «Евровидения», которое состоится уже через несколько месяцев в беседе с РИА ФАН. Владимир Пресняков уверен, что было бы идеально, если бы Александра Панайотова подготовил Филипп Киркоров, тогда бы певцу не составило труда победить.

К слову, Александр Панайотов не раз пытался попасть на конкурс, но каждый раз безуспешно. Он до сих пор не теряет надежды. Тем временем о своем желании представлять страну заявила Ольга Бузова, которая пообещала спеть песню на английском языке и вернуться с первым местом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что польская участница Виктория Габор стала победительницей «Детского Евровидения». Виктория набрала 278 голосов, состоящих из суммарной оценки жюри и зрителей.