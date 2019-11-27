Стал известен идеальный кандидат от России для «Евровидения»

Стал известен идеальный кандидат от России для &#171;Евровидения&#187;
Александр Панайотов. Фото: instagram.com/panaiotov

Музыкант Владимир Пресняков-старший хочет, чтобы в конкурсе принял участие Александр Панайотов.

Своим мнением артист поделился в преддверии «Евровидения», которое состоится уже через несколько месяцев в беседе с РИА ФАН. Владимир Пресняков уверен, что было бы идеально, если бы Александра Панайотова подготовил Филипп Киркоров, тогда бы певцу не составило труда победить.

К слову, Александр Панайотов не раз пытался попасть на конкурс, но каждый раз безуспешно. Он до сих пор не теряет надежды. Тем временем о своем желании представлять страну заявила Ольга Бузова, которая пообещала спеть песню на английском языке и вернуться с первым местом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что польская участница Виктория Габор стала победительницей «Детского Евровидения». Виктория набрала 278 голосов, состоящих из суммарной оценки жюри и зрителей.

александр панайотов евровидение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА разгромил «Сочи». Это седьмая победа подряд
Батареи похолодели в 29 домах из-за ремонта тру на Тореза
Стал известен идеальный кандидат от России для «Евровидения»
Бывшая жена Никиты Зайцева заявила о похищении детей
Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра
В сети опубликовали приговор по делу, которое адвокат Соколова назвал ...
Срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2» истек
В ЗВО рассказали о госпитализации суворовца