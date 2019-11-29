В Центральном районе снесли незаконное кафе

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели рейдовые мероприятия, 29 ноября, по обследованию земельного участка на незаконное размещение объектов.

В ходе рейдовых мероприятий работники ККИ выяснили, что на Новгородской улице распологались незаконные торговые домики, а также тент летнего кафе.

Землепользователь не имел правоустанавливающих документов и не освободил территорию от построек в установленный срок, хотя ему заранее было отправлено уведомление об этом. ККИ провел демонтаж объектов на данной территории.

Пользователя хотят привлечь к административной отвественности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что павильон неподалеку от дома №64 литера А по проспекту Луначарского стал жертвой Комитета по контролю за имуществом (ККИ), поскольку располагался на территории незаконно.