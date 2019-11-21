Точку общепита «Мясной двор» на Луначарского снес ККИ

Павильон неподалеку от дома №64 литера А по проспекту Луначарского стал жертвой Комитета по контролю за имуществом (ККИ), поскольку располагался на территории незаконно.

Об этом стало известно в четверг, 21 ноября. Кафе общественного питания занимало 160 квадратных метров незаконно, заведению еще в августе 2019 года было выслано предписание демонтировать постройку и освободить пространство. Однако владельцы не отреагировали.

Арендатором и хозяином «Мясной лавки», а также точки, торгующей рядом фруктами и овощами, являлось ООО «Морис». Теперь компания лишилась своего имущества, а также должна оплатить 50-тысячный штраф за незаконное размещение объекта благоустройства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за сутки в Санкт-Петербурге снесли четыре незаконных торговых павильона.