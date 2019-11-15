В Петербурге за сутки снесли четыре торговых павильона

Комитет по контролю за имуществом Петербурга приступил к сносу четырех торговых павильонов. Собственник одного из них предпринял попытку поджога.

Демонтаж павильонов начался 14 ноября. Сотрудники ККИ совместно с подведомственными учреждениями посетили четыре участка в Московском, Калининском, Невском и Петродворцовом районах.

Помешать работе чиновников попытался собственник торгового павильона на улице Дудко, 24. Объект без правовых оснований занимал 38 кв. метров. Когда сотрудники ККИ приступили к демонтажу, мужчина предпринял попытку поджечь павильон.

«Силами сотрудников ККИ возгорание удалось локализовать, об инциденте было сообщено правоохранительные органы. Работы по демонтажу были продолжены», — рассказали в пресс-службе комитета.

Помимо этого, начался снос павильонов на улице Замщина, 27, Бассейной, 21 и в Петергофе у дома 3 по улице Морского Десанта. Все объекты занимали землю без правовых оснований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга в ходе рейда ККИ освободили 20 земельных участков.