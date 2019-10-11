ККИ прикрыл торговлю хот-догами и сувенирами в центре Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) провел рейд в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Сотрудники ведомства прикрыли десятки точек незаконной торговли.

За один день было освобождено 20 земельных участков, изъято около 1 тыс. 300 товаров и составлено 19 протоколов об административных нарушениях. Рейд прошел 10 октября, сообщает ККИ.

Свою работу прекратили незаконные точки по продаже сим-карт, сувениров, очков, трикотажа, горячей кукурузы и хот-догов. Нарушители были обнаружены на площади Восстания, улице Ефимова и набережных Обводного и Грибоедова каналов.

«Во всех выявленных случаях торговая деятельность осуществлялась незаконно, без правоустанавливающих документов», — подчеркнули в комитете.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ККИ выселил магазин одежды, салон красоты и точку общественного питание из здания на Мытнинской улице, 5/2.