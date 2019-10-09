ККИ выселил кафе и магазины в трех районах Петербурга

В Петербурге освобождают незаконно занятые помещение. Рейд провели сотрудники комитета по контрою за имуществом.

Так, на первом этаже «Дома П.М Станового» на Мытнинской улице, 5/2 обнаружены магазин одежды, салон красоты и точка общественного питание. Все три секции заняли помещение без согласования.

Деятельность без договора аренды в доме вели ООО «Триумф», ООО «ЛПС «Модус» и ИП Тюхтяева Н.Н, сообщили в ККИ. Предписание освободить помещение добровольно пользователи проигнорировали.

На улице Колдонтай 9 лит А нежилое помещение незаконно занимал продуктовый магазин. Договор с прошлым арендатором был расторгнут в 2018 году. Сейчас помещение площадью более 80 кв. метров самовольно занимает ИП Гасымов М.Г.

Помещение площадью 270 кв. метров на Купчинской, 15, корпус 1 лит В незаконно занимал ресторан. Общепит разместился на двух этажах. Собственником его числится ИП Казымов.

В здании на Бухарестской улице, 78 лит А, один из арендаторов незаконно занял 15 кв. метров. В помещении он разместил мастерскую по ремонту обуви.

Еще один нарушитель был обнаружен на Большом проспекте П.С. 28/1 лит А. Два предпринимателя самовольно открыли продуктовый магазин.

К освобождению помещений ККИ преступил 8 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комитет по контролю за имуществом снес незаконные постройки, принадлежащие интернет-магазину мебели «Космос-мебель».