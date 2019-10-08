ККИ оставил «Космос-мебель» без складов

ККИ оставил &#171;Космос-мебель&#187; без складов
Интернет-магазин останется без складов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) ликвидировал незаконные постройки, принадлежащие интернет-магазину мебели «Космос-мебель».

Компания незаконно заняла 8 тысяч квадратных метров городского пространства. Неподалеку от дома №104 по Октябрьской набережной сотрудники ККИ обнаружили склад, административное помещение ангар и деревянный домик. Все это оказалось собственностью «Космос-мебели».

Разрешение на использование территории у организации не было. Несмотря на предоставленное уведомление о необходимости покинуть незаконно занимаемую площадь, компания проигнорировала предупреждение. Теперь этим занялись работники ККИ, а «Космос-мебель» лишится своего имущества.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что представители ККИ снесли автосервис на Шуваловском проспекте, несмотря на протесты вооруженного владельца.

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