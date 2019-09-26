На Шуваловском снесли автосервис, несмотря на протесты вооруженного владельца

Мужчина не унимался и чиновникам пришлось вызвать полицейских.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем сообщили в Комитете по контролю за имуществом. Сотрудники ведомства отправились на Шуваловский проспект, чтобы освободить участок от автосервиса. Его самовольно открыл местный житель, который не удосужился получить соответствующее разрешение. В среду он встретил нежеланных гостей с винтовкой в руках – он был готов отстаивать свой бизнес до конца. Сегодня он не был вооружен, но все равно вел себя агрессивно. Чиновникам ничего не оставалось, как вызвать полицейских, которые угомонили мужчину.

Тем временем никакие протесты не остановили тяжелую технику. На данный момент от автосервиса осталась лишь горстка строительного мусора. 100 квадратных метров, принадлежащие городу, освобождены.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что владелец автосервиса на Шуваловском пригрозил чиновникам винтовкой.