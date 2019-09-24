Владелец автосервиса на Шуваловском пригрозил чиновникам винтовкой

В Петербурге владелец незаконного автосервиса на Шуваловском проспекте наставил ружье на сотрудников комитета по контролю за имуществом (ККИ). Таким образом он пытался остановить снос здания.

Комитет намерен добиться возбуждения уголовного дела. На место вызван наряд полиции. Сотрудник автосервиса задержан, пишет «Мойка78».

Как сообщили в ККИ, два самовольно возведенных здания на Шуваловском проспекте были обнаружены в августе во время рейда. Они использовались под автосервис. Владельца попросили добровольно освободить территорию. Однако, в установленный срок этого не произошло.

Сотрудники комитета приехали на Шуваловский вновь для того, чтобы демонтировать здания. Во время работ по сносу владелец пытался мешать. Он, как сообщили в ККИ, ходил с винтовкой и угрожал сотрудникам ведомства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бариста с боем защищал мобильную кофемашину на Марсовом поле от чиновников ККИ.