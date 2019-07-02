Уличный бариста с боем защищал кофемашину на Марсовом поле от ККИ

Машину погрузили на эвакуатор и увезли. Фото: ККИ
Машину погрузили на эвакуатор и увезли. Фото: ККИ

Петербуржскому предпринимателю вызвали медиков, а затем и полицейских.

Уличный бариста решил с боем защищать свою мобильную кофемашину, когда ее собрались забирать инспекторы по незаконной торговле, сообщили в ККИ 1 июля.

Сотрудники ККИ устроили рейд в центре Санкт-Петербурга и прогнали незаконных торговцев от ключевых достопримечательностей и главных туристических мест города. Сейчас парламент Петербурга наделил инспекторов правом изымать товар.

Однако на Марсовом поле индивидуальный предприниматель наотрез отказался отдавать кофемашину и решил оказать инспекторам активное сопротивление. Не получилось: работники ККИ все равно забрали оборудование, а для бунтаря вызвали медиков. Молодой обвинил чиновников в нанесении побоев. Позже торговца забрали в отделение полиции, где с ним проведут разъяснительную беседу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Калининском районе Петербурга выселили сотрудников ТЦ.

бариста драка ККИ кофе марсово поле незаконная торговля
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уличный бариста с боем защищал кофемашину на Марсовом поле от ККИ
Секретариат Беглова взял на контроль незаконные работы на Наличной
Дачные дома горели ночью под Пушкином
Полное солнечное затмение пройдет 2 июля
В детском саду на Васильевском разбили огород
Гора из мусора выросла под окнами дома на Ушинского
Рогич из “Селтика” может занять в “Зените” позицию Маркизио
Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов “Аэрофлота”