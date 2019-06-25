В Калининском районе выселили всех сотрудников торгового центра, которые занимали площадь незаконно

В общей сложности организация имеет задолженность перед бюджетом города за использование объекта в размере не менее 9 млн рублей. Фото: пресс-служба ККИ

В общей сложности организация имеет задолженность перед бюджетом города за использование объекта в размере не менее 9 млн рублей. Фото: пресс-служба ККИ

Помимо этого, проверка показал, что на территории ТЦ производилась разделка и фасовка мясной продукции в антисанитарных условиях.

Общая площадь территории, которая по документам принадлежит городу, составляет 1200 квадратных метров. Ранее здание по адресу Тимуровская улица, д. 26, корпус 1, помещения 2-Н, 7-Н, 8-Н, 18-Н именовалось как ООО “Торговый дом на Тимуровской”. Однако еще в марте договор с ООО “Торговый дом на Тимуровской” был расторгнут, но имея предписание о необходимости добровольного освобождения помещений, пользователь не уведомил субарендаторов и в июне текущего года произвёл сбор арендной платы за пользование помещениями.

Так, на территории, торговую деятельность вели магазин, парикмахерская, пункт общественного питания, магазин зоотоваров, также размещались офисы и складские помещения.

В общей сложности организация имеет задолженность перед бюджетом города за использование объекта в размере не менее 9 млн рублей.

Здесь также сотрудниками комитета по контролю за имуществом совместно с подведомственной организацией обнаружили помещение, в котором производилась разделка и фасовка мясной продукции в антисанитарных условиях. Далее мясо поступало в точки общественного питания города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ККИ закрыл несколько автостоянок.