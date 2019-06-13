ККИ закрыл несколько автостоянок

Они незаконно занимали земельные участки.

Об этом стало известно сегодня, 13 июня. В общем сложности удалось освободить территории общей площадью около 30 тысяч квадратных метров, сообщили Gazeta.SPb в Комитете по контролю за имуществом. На них раньше размещались автостоянки, чьи владельцы не заключали или не продлили договор с городом.

Стоянку закрыли на улице Прокофьева, так как хозяин не смог предоставить правоустанавливающих документов. Следом перестал работать паркинг на улице Доблести – владелец ранее заключал договор, но он был расторгнут.

На Приморском проспекте сотрудники ККИ обнаружили самовольное размещение стоянки и жилищно-строительного кооператива, которую тоже демонтировали.

Та же участь ждала паркинги на проспекте Луначарского, на улице Шаврова, проспекте Народного Ополчения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ККИ закрыли уличные рестораны и изъяли у них 120 единиц мебели.