ККИ закрыли уличные рестораны и изъяли у них 120 единиц мебели

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провел рейд, в ходе которого изъяли 120 единиц «кафешной» мебели.

Сотрудники ведомства провели проверку, в ходе которой был выявлен факт незаконного занятия земельного участка по адресу Гражданский проспект, вблизи дома 43. Там было размещено летнее кафе с посадочными местами для посетителей. Однако выяснилось, что хозяин заведения самовольно разместил сезонный объект общественного питания.

Кроме того, в ходе рейда было выявлено незаконно установленное летнее кафе на шоссе Революции, вблизи дома 41/39. Также проштрафились владельцы террасы, примыкающей к ресторану на Индустриальном проспекте, вблизи дома 24.

ККИ за один день изъяли 120 единиц уличной мебели: столы, стулья, зонты. Все незаконно занятые земельные участки были освобождены.

Жители домов, вдоль которых размещаются подобные кафе, жалуются на то, что из-за шума и сигаретного дыма они лишаются возможности открыть окна. А прохожие возмущены стульями и столами, стоящими на пешеходных зонах.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.