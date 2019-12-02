Врачи инфекционной больницы в Новочеркасске массово уволились

Все три врача, которые трудились в стационаре специализированной инфекционной больницы Новочеркасска, написали заявления на увольнения. После их ухода стационар пришлось закрыть.

Как сообщается в администрации города Новочеркасска, двоим из уволившихся врачей сейчас больше 70 лет, они написали заявления по собственному желанию. Третий медик, заведующий отделением, намерен уволиться после того, как выйдет с больничного.

Сейчас с пациентами стационарного отделения работает средний медперсонал. Новых пациентов будут размещать в соседние Аксай и Ростов-на-Дону. Детей будут госпитализировать в детскую горбольницу Новочеркасска, либо в медучреждения указанных выше городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увольнение трансплантолога Михаила Каабака обернулось смертью маленькой пациентки.