Врачи инфекционной больницы в Новочеркасске массово уволились

Врачи инфекционной больницы в Новочеркасске массово уволились
Стационар пришлось закрыть после увольнения всех врачей. Фото: pixabay

Все три врача, которые трудились в стационаре специализированной инфекционной больницы Новочеркасска, написали заявления на увольнения. После их ухода стационар пришлось закрыть.

Как сообщается в администрации города Новочеркасска, двоим из уволившихся врачей сейчас больше 70 лет, они написали заявления по собственному желанию. Третий медик, заведующий отделением, намерен уволиться после того, как выйдет с больничного.

Сейчас с пациентами стационарного отделения работает средний медперсонал. Новых пациентов будут размещать в соседние Аксай и Ростов-на-Дону. Детей будут госпитализировать в детскую горбольницу Новочеркасска, либо в медучреждения указанных выше городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увольнение трансплантолога Михаила Каабака обернулось смертью маленькой пациентки.

врачи инфекционная больница новочеркасск увольнение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Снегопад повалил новогоднюю елку в поселке Ленинское
Врачи инфекционной больницы в Новочеркасске массово уволились
В Роспотребнадзоре напомнили об основных путях заражения ВИЧ
Турнир по самбо превратился в массовую драку в Ингушетии
Петербург вошел в десятку регионов России по уровню зарплат
В Забайкальском крае объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом
Легковушки разлетелись в разные стороны после столкновения у съезда ЗСД ...
На проспекте Культуры среди ночи каршеринг стал участником ДТП