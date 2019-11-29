Увольнение трансплантолога Михаила Каабака обернулось смертью маленькой пациентки

Предполагается, что девочка умерла от пневмонии. Фото: pixabay

Предполагается, что девочка умерла от пневмонии. Фото: pixabay

Неожиданно уволенный из больницы врач-трансплантолог Михаил Каабак, который должен был провести уникальную пересадку почки годовалой пациентке, прокомментировал ее смерть. Предполагается, что девочка умерла от пневмонии.

Каабак рассказал, что пересадка почки девочке должна была состояться в четверг, 28 ноября, спустя месяц после последней вакцинации. Отметим, что девочка скончалась 27 ноября.

По словам врача, девочка наблюдалась в НИМИЦ здоровья детей с февраля текущего года. Ребенку начали ставить вакцины в мае, а последняя вакцинация была введена 28 октября.

Трансплантолог отметил, что каждый врач трагически воспринимает смерть своих пациентов, добавив, что расплакался, узнав о смерти малышки.

Как сообщает ТАСС, следственное управление СКР РФ по Волгоградской области организовало проверку по факту смерти маленькой пациентки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уволенного детского трансплантолога восстановили на работе в НМИЦ здоровья детей.