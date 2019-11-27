Уволенного детского трансплантолога восстановят на работе в НМИЦ здоровья детей

Уволенного детского трансплантолога восстановят на работе в НМИЦ здоровья детей
Врачей вернули в должности. Фото: pixabay

Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила восстановить в должности трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, ранее уволенных из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей.

Как сообщает «Интерфакс», трансплантологи встретились со Скворцовой, после чего министр дала распоряжение о восстановлении в должности уникальных специалистов, проводящих операции по трансплантации почек младенцам.

Ранее стало известно, что Каабак и Бабенко были уволены из-за сомнения главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье в правильности применения ими препарата, ослабляющего иммунитет, но позволяющего избежать отторжения трансплантата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России уволили врача-трансплантолога, проводившего уникальные операции младенцам.

врачи минздрав нмиц здоровья детей трансплантация увольнение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России могут сократить новогодние праздники
МЧС предостерегает о гололеде на дорогах Петербурга
Утром на площади Мужества произошло три ДТП
Приезд Путина в Петербург усилит пробки на городских дорогах
Ночью в Ленинградской области горели два дома
Уволенного детского трансплантолога восстановят на работе в НМИЦ здоровья детей
Религиозную организацию оштрафовали в Ленобласти
КАД стоит в огромной пробке из-за массового ДТП