В России уволили врача-трансплантолога, проводившего уникальные операции младенцам

Авторы петиции заявляют, что операцию должны были провести более чем 75 детям. Фото: pixabay

Авторы петиции заявляют, что операцию должны были провести более чем 75 детям. Фото: pixabay

Врача-трансплантолога Михаила Каабака, который единственный в стране проводит пересадку почек младенцам, уволили из Российского научного центра хирургии имени академика Петровского (РНЦХ).

Как сообщает BFM.ru, увольнение уникального врача произошло после претензий к ослабляющему иммунитет препарату, которые использует врач. Такой препарат позволяет избежать отторжения организмом трансплантируемого органа. Однако, издание отмечает, что настоящей причиной увольнения стало отсутствие ставок в детском центре.

Сейчас все операции в РНЦХ отменены. Родители больных детей создали петицию с просьбой о сохранении команды врачей, способных проводить уникальные трансплантации. Авторы петиции заявляют, что операцию должны были провести более чем 75 детям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудницу петербургского онкодиспансера уволили из-за жалобы президенту.