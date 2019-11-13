Сотрудницу петербургского онкодиспансера уволили из-за жалобы президенту

Женщине предлагали работу буфетчицы, оператора стиральных машин, регистратора, кладовщика и кастелянши, однако она отказалась. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Женщине предлагали работу буфетчицы, оператора стиральных машин, регистратора, кладовщика и кастелянши, однако она отказалась. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Санитарку городского онкодиспансера уволили, по мнению самой женщины, за жалобу Владимиру Путину на низкие зарплаты сотрудников.

Однако руководство медицинского учреждения опубликовало официальный комментарий по резонансному происшествию. В заявлении говорится, что причиной увольнения послужил тот факт, что санитарка, устраиваясь на работу, скрыла наличие III группы инвалидности.

Согласно законодательству, учреждение не имеет право использовать труд человека с инвалидностью на вредных работах. В связи с этим женщине предложили сменить занимаемую должность. На протяжении двух недель санитарка выбирала между предложенными вакансиями, однако ни один из вариантов её не устроил. В следствие этого онкодиспансер расторг трудовой договор с сотрудницей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга появился амбулаторный центр онкологической помощи.