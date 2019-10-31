В Приморском районе открыли центр амбулаторной онкологической помощи

В Приморском районе открыли центр амбулаторной онкологической помощи
В центре работают 250 специалистов. Фото: gov.spb.ru

Центр амбулаторной онкологической помощи открыли на базе СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1 Приморского района», сообщили в Смольном.

В центре работают 250 специалистов. Жители Петербурга, у которых есть подозрения на рак, смогут сдать здесь анализы на онкомаркеры. Медучреждение оборудовано необходимыми приборами УЗИ для проведения пункционных биопсий, кабинетом функциональной диагностики эндоскопии, а также централизованной клинико-диагностической лабораторией.

Фото: gov.spb.ru

В центре будут обследовать онкобольных после операций, а также выдавать им обезболивающие лекарства. Сотрудники центра окажут помощь с оформлением направлений для оказания помощи в специализированных городских медучреждениях.

Фото: gov.spb.ru

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине откроют первый в Ленобласти реабилитационный онкологический центр.

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