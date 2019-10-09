В Тихвине откроют первый в Ленобласти реабилитационный онкологический центр

В среднем пациенты будут пребывать в отделении две недели. Фото: lenobl.ru

В среднем пациенты будут пребывать в отделении две недели. Фото: lenobl.ru

К открытию готовится реабилитационный центр для онкобольных, перенесших химиотерапию, радиологическое лечение и хирургическое вмешательство.

Подобное отделение в Тихвинской больнице является первым на территории региона. Его открытие должно состояться 14 октября. Реабилитация для пациентов будет оплачиваться из средств фонда ОМС, сообщает правительство Ленобласти.

В новом отделении появятся комфортные палаты, бассейн, стоматологический кабинет, кабинеты психолога и диетолога, кухня, а также кабинеты для физиотерапии и массажа. В среднем пациенты будут пребывать в отделении две недели.

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