Два племенных завода в Ленобласти задолжали своим сотрудникам миллионы

Два племенных завода в Ленобласти задолжали своим сотрудникам миллионы
Предприятия задолжали свои сотрудникам миллионы. Фото: pixabay

Прокуратура Ленинградской области совместно с государственной трудовой инспекцией проверила два племенных завода в Волосовском районе.

Как сообщили в областной прокуратуре, правоохранительные органы выявили нарушения гражданских прав на своевременную оплату труда.

Так, руководство АО «Племенной завод «Торосово» не выплатило своим работникам четыре миллиона рублей. А задолженность ЗАО «Племенной завод «Ленинский путь» перед 77 сотрудниками составляет 2,4 миллиона рублей.

Прокуратура внесла соответствующие представления в адрес директоров двух производств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский предприниматель задолжал банку «Санкт-Петербург» 380 млн рублей. Банк обратился в суд с иском о взыскании долга по кредитному договору

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