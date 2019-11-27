Петербургский предприниматель задолжал банку «Санкт-Петербург» 380 млн рублей

Петербургский предприниматель задолжал банку &#171;Санкт-Петербург&#187; 380 млн рублей
Банк «Санкт-Петербург» обратился в суд с иском о взыскании долга по кредитному договору. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Красногвардейский районный суд взыскал с петербургского бизнесмена Владимира Оксмана и ООО «Астра» порядка 380 млн рублей долга по кредиту перед банком «Санкт-Петербург».

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, банк «Санкт-Петербург» обратился в суд с иском о взыскании долга по кредитному договору, подписанному еще в декабре 2016 года. Требования были частично удовлетворены — с Оксмана и компании «Астра» взыскали более 380 млн рублей.

Ранее Петербургский городской суд оставил без изменений решение Красногвардейского районного суда. Тогда тот же банк предъявил иск к Оксману, Игорю Толстых, Ольге Покровской, а также к рядку компаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в компании «Рольф» заявили, что продажа бизнеса не связана с уголовным преследованием ее владельца.

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