В компании «Рольф» заявили, что продажа бизнеса не связана с уголовным преследованием ее владельца

Продажа 100% активов «Рольфа» не связана с уголовным преследованием его владельца Сергея Петрова в России, сообщили 14 ноября в подконтрольной бизнесмену компании Delance Ltd, пишет Forbes.

Семья бизнесмена Сергея Петрова, которого обвиняют в незаконном присвоении 4 млрд руб., решила продать автодилера «Рольф».

Кипрская компания Delance Ltd, через которую Петровы контролируют группу, объявила, что начинает изучать возможности продажи 100% бизнеса.

В июне 2019 года против Петрова и других руководителей «Рольфа» возбудили уголовное дело по редкой для российской практики статье: ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в 2014 году руководство «Рольфа» фиктивно купило у кипрской Panabel Limited акции «Рольф Эстейт» по завышенной цене, и таким образом за рубеж вывели около 3,94 млрд руб. СК считает, что реальная цена акций не превышала 200 млн руб. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что руководство крупнейшего российского автодилера «Рольф», которым является кипрская компания Delance Limited, обсуждает возможность продажи бизнес.