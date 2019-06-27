СК возбудил против основателя «РОЛЬФ» уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против руководителей группы компаний « РОЛЬФ», в том числе основателя компании Сергея Петрова. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, что в 2014 году подозреваемые через подконтрольный Петрову московский банк перечислили 4 млрд рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», который был открыт в банке Австрии.

«В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», —отмечают в ведомстве.

Сергей Петров является основателем и бенефициаром крупнейшего в России автодилерского холдинга «РОЛЬФ», который был создан им в 1991 году.

В 2004 Петров оставил пост президента компании, передав управление наемным менеджерам.

В 2007 году стал депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». Являлся членом Комитета по бюджету и налогам РФ.

В 2010 занял 50 место в списке Forbes «Власть и деньги 2010».

В 2011 году был избран депутатом Госдумы повторно. Баллотировался от «Справедливой России».

В 2016 года прекратил полномочия депутата Госдумы VI созыва.

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