МВД РФ обвинило Плахотнюка в руководстве наркокартелем

Молдавский олигарх и политик обвинен в наркоторговле. Фото: wikimedia.org
Молдавский олигарх и политик обвинен в наркоторговле. Фото: wikimedia.org

Сегодня МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику и бизнесмену Владимиру Плахотнюку. Он подозревается в контрабанде и сбыте наркотиков в крупном размере.

Второй фигурант дела — доверенное лицо Плахотнюка, депутат молдавского парламента, победитель международных соревнований по кикбоксингу Константин Цуц. Им обоим вменяется 28 эпизодов контрабанды и сбыта наркотика, который ввозили из Северной Африки в СНГ через Евросоюз. Преступное сообщество действовало с 2012 года, и с тех пор правоохранителям удалось привлечь к уголовной ответственности 60 его членов, было конфисковано более тонны наркотика.

Плахотнюк — бывший глава Демократической партии Молдавии, а также один из богатейших людей страны. В ноябре 2017 года его заочно арестовал московский Басманный суд по делу о покушении на убийство. Плахотнюка объявили в международный розыск.

В феврале этого года МВД сообщило о причастности молдавского политика к незаконному выводу из России за рубеж более 37 млрд рублей.

Сейчас Плахотнюк уехал из Молдавии в Лондон.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что молдаване придумали снегоуборочный троллейбус.

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МВД РФ обвинило Плахотнюка в руководстве наркокартелем