В Сосновом Бору разыскивают сбежавшего виновника ДТП

В Сосновом Бору разыскивают сбежавшего виновника ДТП
Фото: Baltphoto

Мужчина врезался в припаркованный автомобиль, а затем скрылся с места происшествия.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Все случилось в воскресенье примерно в шесть часов вечера. Мужчина по непонятной причине влетел в припаркованный на улице Солнечной «Пежо». Вместо того, чтобы вызвать сотрудников правоохранительных органов и разобраться в обстоятельствах инцидента, он скрылся с места. Свидетелей аварии просят поделиться любой доступной информацией, чтобы злоумышленник был пойман и наказан.

Пока ничего выяснить не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на шоссе Революции «прилег» на встречке «КамАЗ» с мусором. Информации о пострадавших в аварии пока нет, точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Инцидент спровоцировал пробку в этом районе.

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