На шоссе Революции «прилег» на встречке «КамАЗ» с мусором

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на шоссе Революции большегруз, загруженный строительным мусором, опрокинулся на встречную полосу.

Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. О случившемся рассказали очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». По словам свидетелей ДТП, «КамАЗ», «выходил на скорости с кругового», и водитель, вероятно, не справился с управлением, в результате чего машину вынесло на встречку и опрокинуло.

Информации о пострадавших в аварии пока нет, точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Инцидент спровоцировал пробку в этом районе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе водитель сбил пешехода, а затем «украл» его, насильно посадив в салон. Намерения мужчины неизвестны, однако его оперативно задержали сотрудники Росгвардии.