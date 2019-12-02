Водитель сбил пешехода на Петроградке и насильно увез его

Даже благие намерения водителя, скрывшегося с места происшествия, - если таковые имелись, - не уберегут виновника ДТП от серьезного наказания. Фото: pixabay.com

Даже благие намерения водителя, скрывшегося с места происшествия, - если таковые имелись, - не уберегут виновника ДТП от серьезного наказания. Фото: pixabay.com

Виновник аварии на Ординарное улице, сбивший пешехода, был задержан сотрудниками Росгвардии. В салоне его автомобиля находился пострадавший человек, которого мужчина «украл».

Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны Петербурга в понедельник, 2 декабря. Само дорожно-транспортное происшествие произошло 30 ноября. На Ординарной улице, неподалеку от дома 19, в Петроградском районе под колесами автомобиля оказался случайный прохожий.

Водитель, по вине которого пострадал человек, посадил пешехода в свою машину и увез. Информация о транспортном средстве, — госномер, цвет, модель, — сразу же были разосланы патрульным постам. Автомобиль оперативно опознали на набережной Карповки. В салоне задержанного транспортного средства находился пострадавший. Ему вызвали скорую помощь. Водителя ждет серьезное наказание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти машина такси оказалась в кювете.