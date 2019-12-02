Такси улетело в кювет в Ленобласти

В Ленобласти рядом с деревней Лесколово легковой автомобиль улетел в кювет.

По словам очевидцев, такси «Везет»оставалось доехать всего два километра до деревни.

«Такси не доехало до Лесколово 2 км, 4 оборота в кювете, все живы, отделались только каплей крови с руки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из дворов на Комендантском проспекте владелец иномарки припарковал свой автомобиль, загородив подъезд к мусорным бакам. Мусоровоз «отомстил» нарушителю, зажав машину между двумя контейнерами.