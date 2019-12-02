Мусоровоз зажал иномарку между двумя мусорными баками за то, что она мешала проезду

Мусоровоз зажал иномарку между двумя мусорными баками за то, что она мешала проезду
Водителю пришлось добираться до своего места через багажник. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В одном из дворов на Комендантском проспекте владелец иномарки припарковал свой автомобиль, загородив подъезд к мусорным бакам. Мусоровоз «отомстил» нарушителю, зажав машину между двумя контейнерами.

О происшествии рассказали очевидцы в воскресенье, 1 декабря, в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Владелец Hyundai встал прямо напротив мусорных контейнеров, чем помешал приехавшему вывезти мусор большегрузу. За это водитель мусоровоза зажал автомобиль между двух баков, придвинув их вплотную к легковушке.

Таким образом, все двери авто оказались заблокированы. Сегодня, 2 декабря в сообществе опубликовали видеозапись, как горе-автомобилист «вызволял» свою иномарку из этой ситуации. Мужчине пришлось залезать в салон через багажник

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на площади Репина в Красносельском районе Петербурга трамвай сошел с рельсов.

Комендантский проспект мусоровоз санкт-петербург
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