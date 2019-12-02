Мусоровоз зажал иномарку между двумя мусорными баками за то, что она мешала проезду

В одном из дворов на Комендантском проспекте владелец иномарки припарковал свой автомобиль, загородив подъезд к мусорным бакам. Мусоровоз «отомстил» нарушителю, зажав машину между двумя контейнерами.
О происшествии рассказали очевидцы в воскресенье, 1 декабря, в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Владелец Hyundai встал прямо напротив мусорных контейнеров, чем помешал приехавшему вывезти мусор большегрузу. За это водитель мусоровоза зажал автомобиль между двух баков, придвинув их вплотную к легковушке.
Таким образом, все двери авто оказались заблокированы. Сегодня, 2 декабря в сообществе опубликовали видеозапись, как горе-автомобилист «вызволял» свою иномарку из этой ситуации. Мужчине пришлось залезать в салон через багажник
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на площади Репина в Красносельском районе Петербурга трамвай сошел с рельсов.