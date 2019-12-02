Трамвай устроил дрифт на площади Репина

Трамвай устроил дрифт на площади Репина
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 2 декабря в Калининском районе произошло ДТП с участием трамвая.

Как сообщили очевидцы, при повороте на площади Ленина трамвай сошел с рельсов.

«На Площади Репина тележки у трамвая поехали в разных направлениях», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Это просто трамвая для дрифт», — шутят пользователи Сети.

В результате ДТП никто не пострадал. Движение трамваев уже восстановлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга движение общественного транспорта ограничили полицейская машина «ВАЗ» и Renault Logan. Участники столкнулись на трамвайных путях.

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