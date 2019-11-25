На Энгельса полицейская машина и Renault Logan столкнулись на трамвайных путях

На Энгельса полицейская машина и Renault Logan столкнулись на трамвайных путях
Участники стоят на трамвайных путях. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга движение общественного транспорта ограничили полицейская машина «ВАЗ» и Renault Logan. Участники столкнулись на трамвайных путях.

Авария случилась сегодня вечером, 25 ноября, на проспекте Энгельса около дома 63. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что полицейская машина уткнулись в бок иномарки.

В комментариях к записи пользователи пишут, что в момент происшествия служебная машина двигалась с включенными звуковым и световым сигналами.

Значительных повреждений на машинах не видно. Точные обстоятельства произошедшего в соцсети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении легковых авто в Ям-Ижоре. Одна из машин выехала на встречную полосу.

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