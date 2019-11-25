Hyundai Solaris влетела в «ВАЗ» в Ям-Ижоре

В Тосненском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное с участием автомобилей Hyundai Solaris и «ВАЗ». Одна из машин оказалась почти на обочине.

Авария случилась сегодня вечером, 25 ноября. По словам очевидцев, машины столкнулись между поселком имени Тельмана и деревней Ям-Ижора. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим авто.

«Все живы», девушке перевязывают руку», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что у Hyundai отвалился бампер. Точные причины ДТП пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о легковушках, которые столкнулись на улице Грибакиных. Машины затруднили движение на участке.