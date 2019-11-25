Легковушки разбились от столкновения на Грибакиных

В Петербурге на улице Грибакиных произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Авария случилась сегодня вечером, 25 ноября, напротив гипермаркета «Лента». На опубликованных кадрах видно, что у легковушек сильно разбита передняя часть. Оба бампера лежат на дороге.

Точные причины их столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трагическом ДТП на трассе «Кола». По неизвестным причинам водитель иномарки выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с двумя машинами.