Mazda выехала на встречку и собрала две машины на трассе «Кола»

ДТП на трассе "Кола". Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

ДТП на трассе "Кола". Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Лодейнопольском районе Ленобласти иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовой машиной. В результате аварии водитель легкового авто погиб.

ДТП случилось сегодня, 25 ноября, на трассе «Кола» около 15:35. На 232 км трассы мужчина за рулем Mazda выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком Volvo. От удара легковушка отлетела обратно на свою полосу, где в нее въехал другой автомобиль Isuzu.

Как сообщили УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти, водитель Mazda скончался на месте, пассажир-женщина в этой же машине получила тяжелые травмы. Водитель грузового авто получил травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Кронштадте, которое произошло в результате погони. Водитель пытался скрыться от полицейских, но угодил в дерево.