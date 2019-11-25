В Кронштадте водитель, скрываясь от ДПС, врезался в дерево

В Кронштадте водитель, скрываясь от ДПС, врезался в дерево
В отношении молодого человека решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay.com

Сотрудники ГИБДД стали преследовать мужчину за рулем каршерингового «Рено Каптюр» после того, как он не отреагировал на просьбу полицейских остановиться.

Инцидент на Кронштадтском шоссе произошел в субботу, 23 ноября, однако в понедельник в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области сообщили подробности случившегося. Управлявший каршерингом мужчина не был пьян, как предполагали интернет-пользователи, однако находился за рулем арендованного авто, пользуясь поддельным аккаунту.

24-летний петербуржец, скрываясь от преследования, несколько раз нарушил правила дорожного движения, создавая аварийную ситуацию на дороге, и, в конце концов, въехал в дерево. Задержанный доставлен в отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина за рулем KIA Rio «перешел дорогу» по пешеходному переходу.

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