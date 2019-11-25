В Петербурге водитель на KIA Rio притворился пешеходом, проехав по «зебре»

В Красносельском районе Петербурга, предположительно, на пересечении Индустриального и Ириновского проспектов, водитель проехал по тротуару вслед за пешеходами.

Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября. Нарушение правил дорожного движения попало на видео, роликом поделились очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Должны ли спешиваться четырехколесные?», — риторически вопрошает автор публикации.

На кадрах видно, что водитель малолитражной иномарки вслед за толпой людей переезжает дорогу по пешеходному переходу. Несмотря на то, что интернет-пользователи с юмором отнеслись к такому маневру, водителю вряд ли будет смешно. За нарушение он получит штраф в размере двух тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке проспекта Ветеранов и Маршала Жукова ГАЗель перевернулась на бок и закрыла пешеходный переход.