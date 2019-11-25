В Петербурге водитель на KIA Rio притворился пешеходом, проехав по «зебре»

В Петербурге водитель на KIA Rio притворился пешеходом, проехав по &#171;зебре&#187;
KIA Rio невозмутимо "переходит" дорогу. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Красносельском районе Петербурга, предположительно, на пересечении Индустриального и Ириновского проспектов, водитель проехал по тротуару вслед за пешеходами.

Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября. Нарушение правил дорожного движения попало на видео, роликом поделились очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Должны ли спешиваться четырехколесные?», — риторически вопрошает автор публикации.

На кадрах видно, что водитель малолитражной иномарки вслед за толпой людей переезжает дорогу по пешеходному переходу. Несмотря на то, что интернет-пользователи с юмором отнеслись к такому маневру, водителю вряд ли будет смешно. За нарушение он получит штраф в размере двух тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке проспекта Ветеранов и Маршала Жукова ГАЗель перевернулась на бок и закрыла пешеходный переход.

краносельский район нарушение пдд санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Совет федерации одобрил закон о запрете продажи техники без российского софта
Владельцы «Ждуна» подали в Арбитражный суд Петербурга иск к ...
Forbes озвучил рейтинги самых высокооплачиваемых руководителей в России
В Петербурге водитель на KIA Rio притворился пешеходом, проехав по ...
Стали известны предположительные даты встречи Земли с астероидом
В Петербурге создадут международный технологический хаб
Роза Сябитова пострадала на съемках «Форда Боярда»
В Ленобласти для предприятий снизят плату за вывоз мусора