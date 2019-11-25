ГАЗель упала на «зебру» после столкновения с такси на перекрестке Ветеранов и Маршала Жукова

В Петербурге на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова упала ГАЗель. К месту происшествия прибыла машина реанимации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем, 25 ноября. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что транспортное средства упало в зоне пешеходного перехода. ГАЗель повернута в противоположную сторону потока машин.

«Ее сорярис подбил. Солярис такси», — написал пользователи соцсети «ВКонтакте» в комментариях под записью.

Водители также пишут, что на участке образовалась крупная пробка.

Точные обстоятельства произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении микроавтобуса и легкового авто. Машины «притерлись» у отделения полиции.