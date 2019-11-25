Легковушка и микроавтобус «ударились» у отдела полиции на Обводном

Легковушка и микроавтобус &#171;ударились&#187; у отдела полиции на Обводном
Микроавтобус заехал на тротуар. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового авто. Машины притерлись у тротуара.

Авария случилась сегодня, 25 ноября, на набережной Обводного канала. По словам очевидцев, микроавтобус едва не выехал на тротуар перед отделом полиции 77, столкнувшись с легковушкой.

«Проезду не мешают», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте».

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчине, стрелявшем из окна легковушки в Московском районе Петербурга. 21-летнего подозреваемого в стрельбе заключили под стражу.

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Легковушка и микроавтобус «ударились» у отдела полиции на Обводном
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