Стрелявшего в воздух из окна LADA Priora у Московских ворот заключили под стражу

Мужчина совершил несколько выстрелов из окна авто. Фото: Пресс-служба ГУ МВД

Мужчина совершил несколько выстрелов из окна авто. Фото: Пресс-служба ГУ МВД

Водителя, стрелявшего из окна LADA Priora в Московском районе Северной столицы, заключили под стражу. История о его задержании вызвала широкий общественный резонанс.

Инцидент произошел в пятницу, 22 ноября, в районе Московских ворот. В отдел полиции обратился очевидец, сообщив, что неизвестный на LADA несколько раз выстрелил из авто в воздух. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель.

Сегодня, 25 ноября, подозреваемого было решено заключить под стражу. Такая мера пресечения объясняется грубым нарушением общественного порядка. Мужчине может грозить вплоть до 5 лет лишения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о наезде на пешехода. Мужчину отбросило с зоны пешеходного перехода.