На Малоохтинском ГАЗель сбила пешехода

На Малоохтинском ГАЗель сбила пешехода
Мужчина лежит на проезжей части. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга на пешеходном переходе сбили человека.

Инцидент произошел сегодня, 25 ноября, на Малоохтинском проспекте. На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит на проезжей части около «зебры» и пытается встать, но получается у него это с трудом. По предварительным данным, на пешехода наехала ГАЗель.

«Через Малоохтинский проспект у Таллинской улицы», — уточнил место происшествия автор записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Точные обстоятельства произошедшего и сведения о состоянии пострадавшего не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о спасении кота из Мойки. Животное доставали из воды спасатели.

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