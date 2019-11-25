На Малоохтинском ГАЗель сбила пешехода

В Красногвардейском районе Петербурга на пешеходном переходе сбили человека.

Инцидент произошел сегодня, 25 ноября, на Малоохтинском проспекте. На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит на проезжей части около «зебры» и пытается встать, но получается у него это с трудом. По предварительным данным, на пешехода наехала ГАЗель.

«Через Малоохтинский проспект у Таллинской улицы», — уточнил место происшествия автор записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Точные обстоятельства произошедшего и сведения о состоянии пострадавшего не приводятся.

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