Спасатели вытащили из Мойки второго за неделю кота

Спасатели вытащили из Мойки второго за неделю кота
Кот отправится к новому хозяину. Фото: vk.com/koshkispas

Сотрудники некоммерческой организации «Кошкиспаса» вновь спасли упавшего в воду реки Мойки кота, второго за прошедшую неделю.

К волонтерам обратился очевидец в воскресенье, 24 ноября. Петербуржец рассказал, что на его глазах черный кот спрыгнул прямо в Мойку напротив дома №22, рядом с гостиницей Kempinski. Животному хватило смелости и сил, чтобы выбраться из воды. Котик забрался в нишу на набережной и оказался в беспомощном положении.

На его счастье, проходящий мимо мужчина заметил кота и позвонил спасателям. Волонтерам пришлось воспользоваться удавкой, чтобы вызволить животное. Пострадавший замёрз и был напуган, однако его обогрели и накормили. А позже стало известно, что кота заберет себе обнаруживший его прохожий.

Отметим, что 19 ноября в Мойке тоже оказался испуганный кот.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елизавета Боярская поблагодарила в своем Instagram волонтеров организации «Кошкиспас».

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