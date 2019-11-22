Боярская оценила подвиг женин, спасших кошку из Мойки

Боярская оценила подвиг женин, спасших кошку из Мойки
Елизавета Боярская. Фото: instagram.com/lizavetabo

Российская актриса Елизавета Боярская отметила на своей страничке в Instagram работу женщин, спасающих кошку. Сотрудники спасательного отряда выловили животное из Мойки.

Инцидент произошел 19 ноября. Напуганное животное выскочило из двора, перебежало дорогу и оказалось в воде. Однако кошку быстро вытащили из воды представители организации «КОШКИСПАС».

«Спасибо таким чудесным людям», — написала Елизавета Боярская

Кота поместили в переноску и подняли на берег. В настоящее время он находится в безопасном месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пассажире самолета, который не сдал своего упитанного кота в багаж. Хозяин при регистрации предъявил его худого двойника.

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Боярская оценила подвиг женин, спасших кошку из Мойки
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