Пассажира, который не сдал в багаж упитанного кота, лишили авиабонусов

Пассажира авиакомпании «Аэрофлот» исключили из программы лояльности за нарушение правил. Он подменил своего упитанного питомца на кота с меньшими габаритами, миновав регистрацию первого.

Полет Михаила с котом Василием состоялся в начале ноября. Самолет проследовал из столицы во Владивосток. По его словам на страничке в Facebook, кота не пускали вместе с хозяином, так как вес питомца превышал установленные нормативы, в результате чего усатого пришлось бы сдавать в багаж. Но хозяина такие условия не устроили.

Чтобы лететь рядом с питомцем, мужчина предъявил при досмотре другого кота – похожего, но более «стройного». Так он получил посадочный талон. Однако на этом история не закончилась. После появления этой информации указанная авиакомпания провела проверку. Выяснилось, что Михаил с котом допустил «ряд грубых нарушений»: совершил подмену животных, не сдал кота в багаж, а также вынимал его из переноски на борту воздушного судна.

Как сообщают «РИА Новости», сотрудники «Аэрофлота» усмотрели в произошедшем целенаправленное нарушение условий. После пассажира исключили из программы «Аэрофлот Бонус».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчину не пустили в самолет из-за крупного питомца.