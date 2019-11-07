Мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В аэропорту заявили, что пушистый друг слишком тяжелый, чтобы путешествовать.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем рассказал Михаил Галин в Facebook, которого не пустили в самолет с пухлым котом. Он написал, что его питомец Виктор путешествовал с ним из Риги во Владивосток. Им пришлось совершить пересадку в Москву, где случился инцидент – сотрудницы Шереметьево заявили, что Виктора нужно перевозить в багажном отделении, так как он весит девять килограмм.

Галин был уверен, что бедняга не переживет такой длительный перелет без хозяина. Ему пришлось прибегнуть к хитрости – мужчина взвесил другого кота, получил посадочный талон и отправился благополучно на борт. Михаил и Виктор уже добрались до Владивостока.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Эстонии отказали в пропуске российским самолету и кораблю. В МИД РФ отреагировали на отказ Эстонии удивлением.