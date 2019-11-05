В Эстонии отказали в пропуске российским самолету и кораблю

Внешняя разведка Эстонии ранее опубликовала информацию о том, что парусники России все чаще занимаются пропагандистской деятельностью и выполняют задания разведки. Фото: pixabay.com

Внешняя разведка Эстонии ранее опубликовала информацию о том, что парусники России все чаще занимаются пропагандистской деятельностью и выполняют задания разведки. Фото: pixabay.com

В Таллинне отказались пропускать через территориальные воды российское судно «Академик Примаков». В начале октября Эстония не разрешила пролетать через страну борту вице-премьера РФ.

В МИД РФ отреагировали на отказ Эстонии удивлением. Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что корабль «Академик Примаков» за текущий год дважды получал разрешение на проход через эстонские воды. Однако в этот раз Таллинн ответил запретом, не объяснив причин.

Захарова также заявила, что это уже третий случай «недружественных демаршей» со стороны Эстонии. Месяц назад Таллинн не выдал разрешения на пересечение территории страны самолета с российским вице-премьером на борту. До этого отказ на прохождение через воды Эстонии получил парусник Седов, который перевозил курсантов Керченского государственного морского технологического университета.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала об эстонке, которая незаконно ввезла в Россию 24 кг бюстгальтеров.