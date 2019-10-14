24 килограмма бюстгалтеров женщина незаконно везла из Эстонии в Россию

Таможня задержала автомобиль BMW, хозяйка которого устроила из него «склад» для перевозок нижнего белья.

Женщина, проживающая в эстонском городе Нарва, направлялась в Россию. На таможенном поту МАПП Ивангород сотрудники таможенного контроля сначала опросили ее на предмет перевоза товаров, подлежащих обязательному декларированию — женщина ответила отрицательно, мол, ничего такого не провозит.

Затем было проведено обследование машины, где и были обнаружены сумки, в которых в сумме находились 24 килограмма нижнего белья, а точнее 279 штук бюстгалтеров, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Начальник таможенного поста МАПП Ивангород Эдуард Пронькин рассказал, что женщина отрицала незаконные намерения. По ее словам, она купила себе белье, а размер не подошел, поэтому везет его друзьям и родственникам.

Также начальник поста отметил, что количество товара указывало все же на то, что он не предназначен для личного пользования. Женщина обвиняется в административном правонарушении.

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